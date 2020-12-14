"Нет слов, одни многоточия": Максим Матвеев сделал неожиданное заявление

Артист вернулся к роли психолога Артем Стрелецкого. Максим Матвеев получил сценарий новой части.
"...нет слов, одни многоточия... в предвкушении... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Матвеев в личном микроблоге. Максим опубликовал фото со съемочной площадки сериала "Триггер". На снимке актер прижимает к губам листы сценария.
Отметим, что продюсеры картины еще не делали официального заявления о продолжении сериала "Триггер". Нет никаких подробностей о съемках картины.
Напомним, лента с участием Максима Матвеева вышла на экраны в феврале 2020 года на Первом канале. Сериал "Триггер" получил отличные рейтинги. Развязка первого сезона была драматичной. Создатели сделали финал открытым.
Поклонники телепроекта надеются, что во второй части героев ожидают положительные перемены. "Ну хоть во втором сезоне хэппиэндом порадуете?", "Первый сезон был очень крутой. Надеюсь, второй будет ему достойным продолжением????. Желаю удачи ????", "Очень жду! Роль великолепная!", "И мы в предвкушении. ????Ну не могло все так закончиться ????", – рассуждают поклонники Максима Матвеева.
Напомним, сюжет сериала "Триггер" повествует о психологе Артеме Стрелецком. В работе герой пользуется необычной методикой. Он выводит клиентов из зоны комфорта с помощью провокаций. Психолог заставляет подопечных встречаться со страхами лицом к лицу.
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