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Максим Матвеев о собственной славе: Две недели ты популярен, а потом забывается

Максим Матвеев о собственной славе: Две недели ты популярен, а потом забывается

Максим Матвеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер никогда не гнался за известностью и всегда был сконцентрирован только на том, чтобы хорошо выполнять свою работу. Максим Матвеев навсегда запомнил уроки, которые преподал ему коллега по цеху Алексей Серебряков.
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Впервые на большом экране супруг Елизаветы Боярской появился в 2007 году в ленте "Тиски". Режиссер картины Валерий Тодоровский признавался в одном из интервью, что подбирал Максима Матвеева в другой свой фильм – в "Стиляги", съемки которого пришлось на время отложить.

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 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

"Максим Матвеев в "Стилягах" играет разбитного парня, короля Бродвея, а в "Тисках" он – закомплексованный, забитый человек, который не в состоянии принять никакого решения", - отозвался о героях Матвеева Тодоровский. Кинематографист назвал артиста интеллигентным и немного стеснительным человеком.

Работа у Валерия Тодоровского стала отличным трамплином для Максима Матвеева. С тех пор артист снялся в шестидесяти проектах. Знаменитость можно увидеть в сериалах "Бесы", "Анна Каренина", "Троцкий", "Триггер".

В минувшем октябре на экраны вышел телепроект "Шерлок в России". В сериале Матвеев играет главную роль. Проект стал резонансным, его активно обсуждали в СМИ. Образ знаменитого сыщика добавил популярности и без того известному Максиму.

Между тем в свежем интервью артист признался, что не зациклен на славе. О том, как переменчива народная любовь, Матвеев узнал еще во время съемок фильма "Тиски".

"Партнером был Алексей Серебряков. Он рассказывал мне про творчество, про работу и говорил: "Ты понимаешь, вот выходит у тебя проект – все, две недели ты популярен, а потом опять все на свои места, забывается", - признался Максим Матвеев.

Автор: 11 ноября 2020, 17:29 Источник: "Афиша Клопс" ✓ Надежный источник
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Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами

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