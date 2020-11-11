Максим Матвеев о собственной славе: Две недели ты популярен, а потом забывается

Актер никогда не гнался за известностью и всегда был сконцентрирован только на том, чтобы хорошо выполнять свою работу. Максим Матвеев навсегда запомнил уроки, которые преподал ему коллега по цеху Алексей Серебряков.

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