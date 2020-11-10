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Усы щеточкой: красавчик Максим Матвеев стал копией звезды прошлого

Усы щеточкой: красавчик Максим Матвеев стал копией звезды прошлого

Максим Матвеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сериала "Триггер" мастерски перевоплотился в известного комика. Максима Матвеева не сразу узнали в новом образе.
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Супруг актрисы Елизаветы Боярской превратился в легендарного артиста Чарли Чаплина. С помощью кисточки для нанесения макияжа Максим Матвеев сымитировал узнаваемую черту комика – усы щеточкой. Соответствующее фото актер опубликовал в личном микроблоге.

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 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

Усы прямоугольной формы по центру верхней губы, носили все модники США конца XIX века. Они были очень популярны, так как не требовали особого ухода. Позднее это стиль пришел в Германию и СССР. После Второй мировой войны усы щеточкой носить перестали, у многих они начали ассоциироваться с немецким политиком Адольфом Гитлером.

"Очень трудно вести себя естественно, если ум ничем не занят", – процитировал Чарли Чаплина Максим Матвеев.

Подписчики похвалили звезду сериала "Триггер" за креативный подход. Пользователи Сети отмечали невероятное сходство звезд. "А где лысина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Грустный клоун – вечный мальчик 🎭", "Сейчас актеры практически не перевоплощаются, из фильма в фильм с одним лицом... а жаль... Интересный образ", "Похож👍", – рассуждали комментаторы.

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Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

Ранее в интервью Максим Матвеев признавался, что привлекательность не способствовала его актерской карьере. "На самом деле моя внешность долго была для меня проблемой. О ней так много всегда говорится, что, по-моему, мне просто о ней надо забывать", – сказал как-то супруг Елизаветы Боярской.

Актер старается не акцентировать внимание на собственной смазливости. Между тем о необходимости держать себя в форме тоже не забывает.

Автор: 10 ноября 2020, 11:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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