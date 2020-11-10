Усы щеточкой: красавчик Максим Матвеев стал копией звезды прошлого

Супруг актрисы Елизаветы Боярской превратился в легендарного артиста Чарли Чаплина. С помощью кисточки для нанесения макияжа Максим Матвеев сымитировал узнаваемую черту комика – усы щеточкой. Соответствующее фото актер опубликовал в личном микроблоге.
Усы прямоугольной формы по центру верхней губы, носили все модники США конца XIX века. Они были очень популярны, так как не требовали особого ухода. Позднее это стиль пришел в Германию и СССР. После Второй мировой войны усы щеточкой носить перестали, у многих они начали ассоциироваться с немецким политиком Адольфом Гитлером.
"Очень трудно вести себя естественно, если ум ничем не занят", – процитировал Чарли Чаплина Максим Матвеев.
Подписчики похвалили звезду сериала "Триггер" за креативный подход. Пользователи Сети отмечали невероятное сходство звезд. "А где лысина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Грустный клоун – вечный мальчик 🎭", "Сейчас актеры практически не перевоплощаются, из фильма в фильм с одним лицом... а жаль... Интересный образ", "Похож👍", – рассуждали комментаторы.
Ранее в интервью Максим Матвеев признавался, что привлекательность не способствовала его актерской карьере. "На самом деле моя внешность долго была для меня проблемой. О ней так много всегда говорится, что, по-моему, мне просто о ней надо забывать", – сказал как-то супруг Елизаветы Боярской.
Актер старается не акцентировать внимание на собственной смазливости. Между тем о необходимости держать себя в форме тоже не забывает.
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