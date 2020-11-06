Хилькевич накрасила маленькую дочь перед походом в ресторан

Актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочерей – пятилетнюю Арианну и двухлетнюю Марию. Анна Хилькевич часто рассказывает поклонникам о том, как растут ее дети.
Накануне артистка и ее наследницы отправились в ресторан. Перед выходом старшая девочка, Арианна, удивила Анну необычной просьбой. Малышка захотела накрасить губы помадой. Кроха выбрала суперстойкую, красного оттенка.
Использовать декоративную косметику решила и младшая дочь Хилькевич. Правда, долго ходить с алыми губами девочка не смогла и стерла все еще в лифте.
Анна призналась, что не хотела потакать капризам наследницы, однако вспомнив собственное детство смягчилась. По словам Хилькевич, в ее школе строго относились к внешнему виду учащихся. Девочкам запрещали красить ногти и волосы.
В 12 лет звезда сериала "Универ. Новая общага" захотела иметь дополнительную сережку в ухе. Родители запретили Анне делать прокол. "И тогда я выросла и проколола соски. Шучу. Не соски. Пупок", – написала Хилькевич в личном "Инстаграм".
Актриса откликается на необычные просьбы детей, хотя не всегда их одобряет. Знаменитость хочет, чтобы девочки ей доверяли и не делали что-либо в тайне от нее.
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