"600 тысяч – один раз в ресторан сходить": богачку Хилькевич высмеяли за упоминание маткапитала

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Четверг
29 октября
Лента новостей
15:37
В Кремле заявили о максимальной нагрузке на систему здравоохранения: введет ли Путин карантин
15:35
Легендарный ведущий усомнился в адекватности вдовы Баталова в результате скандала
15:27
Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой
15:23
Хотели втоптать в грязь: Волочкова сбежала с интервью после жестокой подставы
15:03
"Хватит худеть": народ переживает за отощавшую Пелагею
15:01
Украинцев могут лишить безвиза с Евросоюзом
15:00
"Время лечит раны": обнародовано видео развлечений Гагариной с известным певцом
14:46
"Всегда была сильная связь": Решетова рассказала о причастности матери Тимати к разводу
14:45
"Ей это нужно": певица Слава объяснила желание дочери оголяться на людях
14:34
"Она уже с новым!": Муцениеце растаяла в объятиях высокого холостяка
14:27
Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко
14:25
Бондарчук после похорон Скобцевой развлекается на всю катушку
14:22
Синоптик пообещал москвичам "марсианскую пыль"
14:17
"Не зли меня!": любовница публично обратилась к Тарзану и заявила о компромате
14:10
Зарезавший трех человек во французской Ницце кричал "Аллах акбар"
14:09
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
14:05
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
14:01
В какие города России дешевле всего улететь
14:00
"COVID свирепствует": напуганный сын Сафронова занялся онанизмом на глазах у милой девушки
13:50
Врачи рассказали о рискующих повторно заболеть коронавирусом
13:49
Осужденный Ефремов взялся за написание сценария: Хотел бы создать и развивать театр
13:34
Толкалина выставила напоказ татуировку в интимном месте
13:31
Вскрылась связь Гордон с бывшим адвокатом Ефремова
13:23
Ирина Понаровская борется за мизерную прибавку к нищенской пенсии
13:14
"600 тысяч – один раз в ресторан сходить": богачку Хилькевич высмеяли за упоминание маткапитала
13:05
Названы самые экологичные города России
12:56
У российских летучих мышей выявили коронавирусы
12:47
Политтехнолог: Запад готовит России белорусский сценарий
12:43
В Госдуме предложили новую систему начисления пенсий – подробности
12:36
Новое облачение и беременная героиня: в Сеть попали фото со съемок второго сезона "Ведьмака"
12:36
80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию
12:23
Лукашенко уволил главу МВД Белоруссии
11:51
"Между нами была химия": Харатьян увлекся известной актрисой
11:51
Состояние изменилось: певца Агутина увезли из больницы
11:43
Коронавирус в России вновь побил рекорд: за сутки выявили 17,7 тысячи новых случаев
11:42
"Это наша обязанность": Первый канал подает в суд на Соседова после наглой лжи о блате на "Голосе"
11:38
Повзрослевшая Пуговка из "Папиных дочек" не общается с коллегами по сериалу
11:29
Власти Москвы ответили на вопрос о введении пропускного режима из-за COVID-19
11:19
В Сети заговорили о ребенке Равшаны Курковой
11:13
"Буду очень скучать": группа "Ласковый май" попала в авиакатастрофу
11:00
Сознательно одевает кое-как: Васильев раскрыл хитрый план Александровой по удержанию мужа
10:44
Россиянам запретили плавать на бревнах
10:38
Крах семьи: Харламова и Асмус официально развели
10:25
Пушков: Нормализация отношений России и Украины при Зеленском невозможна
10:25
Определились победители конкурса "Лидеры России. Политика"
10:22
"Это моя жизнь и ее смысл": Алису Мон сняли с Владом Сташевским
10:16
Врач назвала самый полезный фрукт против простуды
10:09
В России подскочили цены на продукты
10:03
"Как это могло случиться?": вдова шокировала предсмертным фото Этуша
09:43
Известная фигуристка Ирина Лобачева развелась с молодым мужем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
Назван главный успех ультиматума Тихановской Лукашенко: Начинается процесс брожения
Эксперт объяснил слова Лукашенко о финансировании протестующих из-за рубежа
Лукашенко лично приказал разогнать протесты в Минске: Перешли красную линию
Аналитик предрек номенклатурный переворот в Белоруссии: Лукашенко сдадут свои же
Сериалы

"600 тысяч – один раз в ресторан сходить": богачку Хилькевич высмеяли за упоминание маткапитала

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
34-летняя звезда сериала "Универ" сняла юмористический ролик. Темой скетча Анны Хилькевич стал материнский капитал. Поклонники на видео отреагировали с иронией.
прочитано 727 раз

На кадрах артистка, облаченная в розовую водолазку, синие джинсы и черную кожанку, разыгрывает сценку. Знаменитость видит в Сети новость о том, что за третьего ребенка в России правительство теперь выдает 600 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ

Топ-5 российских сериалов про учителей и школу

"Тут явный регресс": Анна Хилькевич вынуждена кормить подросшую дочь с ложечки

Универ. Новая общага – 3 сезон (сериал)

 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Обрадовавшись возможности получить материнский капитал, Анна Хилькевич звонит мужу и предлагает прибыльный бизнес. Знаменитость намекает на необходимость завести еще малыша. У пары уже есть две дочери.

"Мы будем, будем делать бабки, обещаю", – подписала пост звезда "Универа" в личном "Инстаграм".

Поклонников ролик Анны повеселил. По мнению пользователей Сети, слышать разговоры о маткапитале от богачки Хилькевич вдвойне смешно. Подписчики обратили внимание на розовую кофточку звезды "Универа" от бренда Balenciaga. Похожий джемпер на официальном сайте дома моды стоит не менее 60 тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

"Это действительно смешно смотреть от человека, когда лишь Баленсиага стоит ~50-100к😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шмотки дорогие, за двух первых ведь тоже дают😅", "600к для Анны с мужем один раз в ресторан сходить😆", - рассуждали фанаты Анны Хилькевич.

Напомним, размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 466 617 рублей за первого ребенка. При появлении второго малыша семье выплатят еще 150 тысяч рублей.

Автор: 29 октября 2020, 13:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
Политтехнолог: Запад готовит России белорусский сценарий
Пушков: Нормализация отношений России и Украины при Зеленском невозможна

Шоу-бизнес

Легендарный ведущий усомнился в адекватности вдовы Баталова в результате скандала
Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой
Хотели втоптать в грязь: Волочкова сбежала с интервью после жестокой подставы
"Хватит худеть": народ переживает за отощавшую Пелагею

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация

Шоумен оказался на грани

Шоу-бизнес

"COVID свирепствует": напуганный сын Сафронова занялся онанизмом на глазах у милой девушки

Лука Затравкин пересмотрел порно
Шоу-бизнес

Бондарчук после похорон Скобцевой развлекается на всю катушку

Стойка на голове удивила народ
Шоу-бизнес

"Не зли меня!": любовница публично обратилась к Тарзану и заявила о компромате

Актриса отреагировала на выпад стриптизера

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+