"600 тысяч – один раз в ресторан сходить": богачку Хилькевич высмеяли за упоминание маткапитала

На кадрах артистка, облаченная в розовую водолазку, синие джинсы и черную кожанку, разыгрывает сценку. Знаменитость видит в Сети новость о том, что за третьего ребенка в России правительство теперь выдает 600 тысяч рублей.
Обрадовавшись возможности получить материнский капитал, Анна Хилькевич звонит мужу и предлагает прибыльный бизнес. Знаменитость намекает на необходимость завести еще малыша. У пары уже есть две дочери.
"Мы будем, будем делать бабки, обещаю", – подписала пост звезда "Универа" в личном "Инстаграм".
Поклонников ролик Анны повеселил. По мнению пользователей Сети, слышать разговоры о маткапитале от богачки Хилькевич вдвойне смешно. Подписчики обратили внимание на розовую кофточку звезды "Универа" от бренда Balenciaga. Похожий джемпер на официальном сайте дома моды стоит не менее 60 тысяч рублей.
"Это действительно смешно смотреть от человека, когда лишь Баленсиага стоит ~50-100к😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шмотки дорогие, за двух первых ведь тоже дают😅", "600к для Анны с мужем один раз в ресторан сходить😆", - рассуждали фанаты Анны Хилькевич.
Напомним, размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 466 617 рублей за первого ребенка. При появлении второго малыша семье выплатят еще 150 тысяч рублей.
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