Жена оставила новорожденного сына Стычкину и уехала к Цапнику

В середине октября актриса впервые стала мамой. Знаменитость родила мужу и коллеге по цеху Евгению Стычкину сына. О радостном событии Ольга Сутулова и ее супруг сообщили в личных аккаунтах соцсетей.
Судя по всему, акцентировать все свое внимание только на младенце актриса не планирует. По некоторым данным Ольга Сутулова вернулась к работе. Спустя всего две недели после родов артистка уехала на площадку сериала "Последний министр". Там звезду ждал партнер – Ян Цапник. Сейчас снимается второй сезон проекта.
Поговаривают, что муж знаменитости, Евгений Стычкин, вызвался присматривать за крохой. Пока Ольга на работе ее избранник все заботы о новорожденном взял на себя. Отметим, что в воспитании детей у артиста большой опыт: от предыдущих отношений у него подрастают еще четверо отпрысков.
Ранее Ольга Сутулова хвасталась, что муж поддерживал ее в процессе родов. Евгений Стычкин не отходил от избранницы ни на шаг и первым взял в руки малыша.
Отметим, что второй сезон сериала "Последний министр" появится на экранах весной или летом 2021 года. Главную мужскую роль в картине играет Ян Цапник. В новой части к привычному касту присоединятся Екатерина Вилкова, известная по сериалу "Отель "Элеон", и Александра Дроздова, которая играла в фильме "Рассвет".
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