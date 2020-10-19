Мужская компания и разбитое лицо Стычкина: Сутулова рассказала о родах

Около недели назад Ольга Сутулова и актер Евгений Стычкин стали родителями. У пары появился сын.
Звезда сериала "Содержанки" рожала в частном перинатальном центре в Москве. Доктора клиники создали комфортные условия для Сутуловой. По словам знаменитости, ее ребенок появился под хиты Rolling Stones.
Муж актрисы, Евгений Стычкин, присутствовал на родах. В больницу артист приехал с разбитым лицом – он не успел снять грим. Стычкин примчался к Сутуловой прямо со съемок. Интересно, что персонал клиники не обратил никакого внимания на странный внешний вид знаменитости.
"В эпоху чумы очень ценно, что человека может с первых секунд жизни встретить и мама и папа. Парня встретила практически мужская компания. С сильным гендерным перевесом, во всяком случае", – написала звезда сериала "Содержанки" в личном "Инстаграм".
Ольга Сутулова призналась, что, находясь в родильном зале, не испытывала страха. Актриса уже задумалась о втором ребенке.
Напомним, новорожденный сын для звезды сериала "Содержанки" стал первенцем. Для Евгения Стычкина – это пятый ребенок. В супружестве с Екатериной Сканави у артиста появились сыновья – Алексей и Лев, а также дочь Александра. Также у знаменитости есть внебрачный ребенок – Софья.
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