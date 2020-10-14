"Я абсолютно счастлив": у Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился ребенок

О том, что снова стал папой, муж Сутуловой сообщил в личном микроблоге. Евгений Стычкин записал видео прямо в больничной палате. "Я абсолютно счастлив", – сказала знаменитость. О рождении ребенка артист намекнул хештегами "сынзаотцаответчик"и "авраамродилисаака".
Интересно, что подписчики пришли к выводу, что у Стычкина и Сутуловой родился именно сын, хотя пол ребенка еще не был озвучен. В комментариях на звезд отечественного кинематографа посыпались поздравления.
Одной из первых на радостное событие отреагировала актриса Равшана Куркова: "Уррррааааааа! Счастье! Здоровья крепкого маме, папе и малышу! 🚀❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Ура!!!! Сил, здоровья и молочных рек❤️❤️❤️", – написала артистка Ксения Раппопорт.
Как писали "Дни.ру", слухи о беременности Ольги Сутуловой появились в середине минувшего лета. Сплетни о скором пополнении звезда сериала "Содержанки" комментировать не стала. Между тем спустя время актриса опубликовала свежий кадр. На нем Ольга запечатлена в свободном платье, подчеркивающим огромный живот.
Отметим, что для 46–летнего Евгения Стычкина новорожденный стал пятым ребенком. Для 40-летней Ольги Сутуловой малыш – первенец.
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