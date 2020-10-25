Битва титанов: Скарлетт Йоханссон хочет похоронить карьеру Анджелины Джоли

Анджелина Джоли долго готовилась к роли своей мечты, но Скарлетт Йоханссон решила ей помешать. Между актрисами назревает серьезная борьба.

Роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" актуален на протяжении столетий, поэтому в Голливуде активно стремятся его экранизировать. Совсем скоро начнутся съемки фильма "Невеста" по мотивам книги. Главная роль в картине досталась актрисе Скарлетт Йоханнсон, которая станет еще и продюссировать проект. Все бы ничего, но сыграть роль невесты доктора всегда стремилась Анджелина Джоли.

Скарлетт Йоханссон решила составить конкуренцию звездной коллеге и покорить сердца зрителей в ущерб карьерной репутации экс-супруги Брэда Питта. Уже три года переносятся съемки похожей картины, где Франкенштейна должен сыграть Хавьер Бардем. Анджелина Джоли утверждена на главную женскую роль в этом фильме и давно готовится порадовать фанатов его появлением на экранах.

Центральной героиней картины является девушка, которую доктор создал для того, чтобы она стала безупречной супругой. Несмотря на планы создателя, героиня отталкивает и покидает доктора, и отправляется в реальность, где она понимает, что из себя представляет. Фанаты голливудских актрис размышляют о том, у кого из актрис получится лучше сыграть невесту Франкенштейна. Ясно одно: многолетнее соперничество Скарлетт Иоханссон и Анджелины Джоли достигает пика.