Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2020 году

33-летнего актера Майкла Б. Джордана назвали самым сексуальным мужчиной в мире. Однако многие интернет-пользователи не одобрили выбор журнала People.

Майклу Б. Джордану в шутку говорили, что его никогда не признают сексуальным красавцем, поэтому актеру вдвойне приятно было узнать мнение авторитетного издания. Звезда Голливуда считает, что, став самым сексуальным мужчиной в мире, он присоединился к хорошему клубу.

Отвечая на банальный вопрос об успехе, Майкл произнес не менее тривиальные фразы. Мол, необходимо верить в себя, заниматься тем делом, которое приносит удовольствие. Кроме того, нужно довериться вселенной, считает Джордан.

Майкл сыграл в нескольких десятках фильмов. Актер запомнился многим зрителям благодаря ролям в блокбастерах "Фантастическая четверка", "Крид" и "Черная пантера". За роль в последнем фильме канал MTV присудил Джордону премию.

Многие пользователи Сети не разделили мнение журнала People. По их мнению, в мире много достойных этого звания мужчин. Некоторые сочли, что авторы издания назвали афроамериканца сексуальным мужчиной только из-за движения Black Lives Matter.

Напомним, что в прошлом году такого звания удостоился певец Джон Ледженд. Также самыми сексуальными мужчинами в разные годы были Бредли Купер, Ченнинг Татум, Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Джонни Депп, Мэтт Дэймон, Джордж Клуни и другие.