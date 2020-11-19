Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2020 году

Майклу Б. Джордану в шутку говорили, что его никогда не признают сексуальным красавцем, поэтому актеру вдвойне приятно было узнать мнение авторитетного издания. Звезда Голливуда считает, что, став самым сексуальным мужчиной в мире, он присоединился к хорошему клубу.
Отвечая на банальный вопрос об успехе, Майкл произнес не менее тривиальные фразы. Мол, необходимо верить в себя, заниматься тем делом, которое приносит удовольствие. Кроме того, нужно довериться вселенной, считает Джордан.
Майкл сыграл в нескольких десятках фильмов. Актер запомнился многим зрителям благодаря ролям в блокбастерах "Фантастическая четверка", "Крид" и "Черная пантера". За роль в последнем фильме канал MTV присудил Джордону премию.
Многие пользователи Сети не разделили мнение журнала People. По их мнению, в мире много достойных этого звания мужчин. Некоторые сочли, что авторы издания назвали афроамериканца сексуальным мужчиной только из-за движения Black Lives Matter.
Напомним, что в прошлом году такого звания удостоился певец Джон Ледженд. Также самыми сексуальными мужчинами в разные годы были Бредли Купер, Ченнинг Татум, Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Джонни Депп, Мэтт Дэймон, Джордж Клуни и другие.
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