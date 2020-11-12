Попавшая в трудное положение Железняк из "Сватов" молится на директора "Ленкома"

Актриса Олеся Железняк отметила 46-летие. От празднования звезда сериала "Сваты" отказалась. Из-за пандемии семья актрисы испытывает материальные трудности.

Знаменитость не скрывает, что ограничения связанные с коронавирусом сильно ударили по кошельку. Антрепризных спектаклей, по словам Олеси Железняк, все меньше. За восемь месяцев актриса всего дважды выезжала на гастроли – в Санкт Петербург и в Вологду. Между тем до вспышки опасной заразы звезда "Сватов" по полгода проводила в турне.

"Но ипотеку худо-бедно потихоньку выплачиваю", – сказала Железняк.

Олеся много лет работает в "Ленкоме". Как заметила артистка, театр ушел на карантин еще 17 марта. В период простоя сотрудники заведения получали полную зарплату. На эти деньги и жила семья Железняк. Звезда сериала "Сваты" буквально молится на директора "Ленкома" Марка Борисовича Варшавера, который поддержал их в это тревожное время. Знаменитость представить не может, как выживают артисты, работающие в частных театрах.

Свежее постановление мэра Москвы ограничивает работу развлекательных заведений на два с половиной месяца. Теперь театральные залы будут заполняться только на 25%. Новость очень огорчила работников театра на Малой Дмитровке, которые привыкли трудиться при постоянном аншлаге.

Звезда сериала "Сваты" – мама четверых детей. Артистка много работает, чтобы обеспечить наследникам хорошее будущее. Сейчас отпрыски Олеси Железняк обучаются дома дистанционно. Это, как сказала артистка, "отдельное испытание". День рождения знаменитость отпраздновала дома, отведав любимый торт "Тирамису".