Странному поведению Артемьевой из "Сватов" нашли объяснение

По словам артистки, на просьбы поклонников сфотографироваться она практически всегда отвечает отказом. Артемьева отметила, что многих фанатов это обижает. Людмила поведала, что с ранних лет была очень стеснительной.
Юная Артемьева удирала сразу, как только видела фотокамеру. Именно по этой причине в домашнем архиве звезды "Сватов" практически нет детских снимков.
Психолог Анна Завгороднева считает, что в поведении Людмилы Артемьевой нет ничего необычного. Как ни странно, актеры не всегда бывают суперкоммуникабельными. Даже публичные личности могут быть закрытыми. Главная задача актера – показывать эмоции героя. "Как раз для него естественно скрывать свое внутреннее пространство", – сказал эксперт.
Напомним, ранее Людмила Артемьева говорила, что не пересматривает проекты со своим участием. Актриса не может объективно оценивать себя на экране. Звезда сериала "Сваты" слишком близко к сердцу принимает происходящее в кадре.
Как писали "Дни.ру", премьеру седьмого сезона сериала "Сваты" перенесли на 2021 год. Производство картины заморозили из-за пандемии COVID-19.
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