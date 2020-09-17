Сохраняет здоровье: Артемьева отказалась смотреть "Сватов"

Звезда сериала "Сваты" не смотрит картины со своим участием. Актриса Людмила Артемьева не может быть беспристрастной.

По словам знаменитости, сниматься и играть – это ее работа. Людмила Артемьева считает немного странным, когда артисты пересматривают проекты со своим участием.

Звезда сериала "Сваты" подчеркнула, что не может объективно оценивать себя на экране. К своей работе она относится предвзято. Артемьева не скрывает, что в этом вопросе ей присуща излишняя эмоциональность.

"Сразу вспоминаю те отношения, что были на съемочной площадке, людей" – сказала Людмила. Отказываясь от просмотра сериалов, в которых снималась, Артемьева сохраняет равновесие внутри себя, и, следовательно, здоровье.

Как писали "Дни.ру", долгое время в Сети муссировался слух, что Людмила Артемьева не будет сниматься в седьмом сезоне сериала "Сваты". Поговаривали, что продюсеры не смогли договориться с артисткой о сумме гонорара. Конец сплетням положила сама Артемьева. Знаменитость заявила, что появится в заключительной части ситкома.

Отметим, что выхода седьмого сезона "Сватов" поклонники ждут много лет. Долгое время производство картины откладывалось. Наконец зимой 2020 года создатели приступили к съемках новых эпизодов. К сожалению, из-за пандемии коронавируса работу вновь пришлось заморозить. Премьера свежей части перенесена на 2021 год.