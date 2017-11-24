Демидовой досталось за сноба Серебренникова

В этом году шестая по счету премия "Сноб. Сделано в России" прошла в формате иммерсивного спектакля в Третьяковской галерее.В основу спектакля легли главные манифесты ХХ века, которые в исполнении актеров – Дарьи Мороз, Максима Матвеева, Павла Артемьева, рэпера Хаски и даже Владимира Познера. А потом были награждены главные "снобы" Москвы. Обладателем Гран-при стал Кирилл Серебренников. Получать статуэтку за находящегося под арестом режиссера вышла актриса Алла Демидова. Ей и достались овации зала.
Актеры появились на презентации
Рейтинг самых высокооплачиваемыемых моделей 2017 года преподнес сюрпризы
Мужчина попал в нелепую ситуацию
Артист скончался на 56-м году жизни
Бейонсе стала самой высокооплачиваемой артисткой
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-летие со дня свадьбы
В Шанхае состоялось очередное шоу Victoria`s Secret
Певица строила из себя неприступную звезду
Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы
Таинство состоялось в Подмосковье
Онколог объяснил причину гибели Хворостовского
Ксения Бик призналась, что "умирает медленно"
Артистка дала откровенное интервью
У актрисы после пережитого поднялась температура