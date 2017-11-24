Демидовой досталось за сноба Серебренникова

В этом году шестая по счету премия "Сноб. Сделано в России" прошла в формате иммерсивного спектакля в Третьяковской галерее.В основу спектакля легли главные манифесты ХХ века, которые в исполнении актеров – Дарьи Мороз, Максима Матвеева, Павла Артемьева, рэпера Хаски и даже Владимира Познера. А потом были награждены главные "снобы" Москвы. Обладателем Гран-при стал Кирилл Серебренников. Получать статуэтку за находящегося под арестом режиссера вышла актриса Алла Демидова. Ей и достались овации зала.