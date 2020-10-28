"Слипшиеся волосы и застывшее выражение трагедии на лице": Макаревич пнул Матвеева

Вокалист успел познакомиться с первой серией ленты режиссера Нурбека Эгена. Как признался Андрей Макаревич, пройти мимо новой истории о Шерлоке Холмсе он не смог, так как обожает этого персонажа.
Фронтмен "Машины времени" понимает, что сериал не является экранизацией произведений Артура Конан Дойла, события ленты "Шерлок в России" – это плод фантазии сценаристов. Макаревич принимает "правила игры". Между тем певец считает, что кардинально менять образ Холмса – большая ошибка. Дойл, по мнению певца, создал идеального персонажа, который обладает ледяной иронией, по-английски невозмутим и рафинирован.
"И когда мне пытаются внушить, что этот человек со слипшимися волосами и застывшим выражением трагедии на лице – тот самый Шерлок Холмс, мой организм сопротивляется", – пнул сыгравшего главную роль Максима Матвеева вокалист.
Андрей Вадимович отметил, что сегодня многие книг Артура Конан Дойла не читали. Вокалист предположил, что сыгравший Шерлока Холмса Максим Матвеев с оригинальной историей также не знаком. Лидер "Машины времени" считает, что главного героя сериала "Шерлок в России" надо было назвать другим именем. Сценаристы картины должны били сделать это "из уважения к корням".
"А то открываешь банку с надписью "Мясо", а там – капуста…" – резюмировал Андрей Макаревич.
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