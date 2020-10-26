"Тут явный регресс": Анна Хилькевич вынуждена кормить подросшую дочь с ложечки

Знаменитость собирается показать пятилетнего отпрыска психологу. В последнее время Арианна проявляет тревожность. У ребенка появился страх одиночества – малышка не может остаться одна в комнате даже на несколько минут. Девочка спит в родительской постели и просит сопровождать ее в туалет.
Анна Хилькевич призналась, что ее дочь хочет казаться младше своего возраста. Наследница знаменитости заставляет кормить ее с ложечки и предпочитает ходить по дому голышом. "Тут явный регресс", – заметила артистка.
По словам звезды "Универа", в детском саду Арианна ведет себя иначе. Кроха все делает самостоятельно.
Хилькевич подозревает, что такое поведение дочери вызвано ревностью к младшей сестре Марии. Старший ребенок актрисы требует стопроцентного внимания окружающих, что, естественно, невыполнимо, когда в доме есть еще кроха. "Что влечет за собой истерики, плач и провокационное поведение", – поведала звезда "Универ".
Анна Хилькевич в происходящем винит себя и мужа. Актриса уверена, что слишком разбаловала Арианну и теперь пожинает плоды неправильного воспитания. "Из-за своей огромной любви и чувства гиперопеки мы успели совершить некоторое количество ошибок", – написала знаменитость в личном "Инстаграм".
Популярные темы форума
Жизнь заканчивается после 30
Гименопластика
Ты патриот России?
Шо за форум
обожаю, когда он шепчет на ухо...
В чем смысл бабников?
Блогер умер от короны
почему женщины не стареют красиво
Швондер и Людка
русские мужчины не самые красивые