Топ-5 российских сериалов про учителей и школу

Сексапильные училки, дерзкие старшеклассники и золотая молодежь – в самых интересных проектах, посвященных самому беззаботному времени жизни. Советские фильмы про школу были прекрасными и чаще всего несли мораль: "Чучело", "Розыгрыш", "Доживем до понедельника" и даже "Гостья из будущего" учили нас жить и понимать людей. А что потом? На российском телевидении вышло немало проектов, на которые тоже стоит обратить внимание. Все они разные, мораль несут довольно редко, но зато отличаются яркими актерскими работами и юмором.



"Барвиха" (2009)



Проект, открывший русскому кино целую плеяду красавиц: Анну Хилькевич, Равшану Куркову, Анну Михайловскую, Лянку Грыу, Наталью Бардо и других. Молодые и прекрасные актрисы показали избалованных и капризных девчонок, которые учатся в одной из школ Барвихи "КасталиЯ" и приезжают на уроки на папиных сияющих "Феррари" и "Ламборгини". Оказывается, проблемы есть и у таких нимфеток, ведь им надо как-то делить между собой не только родительскую роскошь, но и таких же мажористых одноклассников (Артем Волков, Семен Почивалов, Андрей Дементьев и др.). А еще директриса по уши втрескалась в старшеклассника, а учитель химии бесплоден. Словом, богатые тоже прячут – проблемы, страхи, комплексы и желания.

"Школа" (2010)

Один из дебютных и самых талантливых проектов Валерии Гай Германики и Натальи Мещаниновой. В начале десятых никто не знал, что про школу можно снимать так. Этюдным методом, как привыкла работать экстравагантный режиссер с дредами, снявшая до этого подростковую драму "Все умрут, а я останусь". Помещать актеров (студентов театральных вузов) в кадр и предлагать им обстоятельства для существования – совсем не сериальный способ работы, но Гай Германика рискнула. Дрожащая камера, откровенные сцены, курение и алкоголь, а еще скрытая фантазия всех пап: адюльтер с сексапильной физичкой (Наталья Орлова в исполнении Александры Ребенок). Такой школы на российском ТВ на тот момент еще не было — псевдодокументальное повествование и шокировало, и завораживало. Эти школьники (в исполнении Алексея Литвиненко, Валентины Лукащук, Анны Шепелевой, Натальи Терешковой и других) выглядели настоящими, переживающими, формирующимися и ломкими, почему и заставляли верить происходящему на экране.

"Учителя" (2019)

Еще один сериал, посвященный круговороту любви в школьной природе. Высокопоставленный чиновник минобра, коррупционер и ловелас Сергей (Владимир Вдовиченков) предпочитает молодых и красивых девочек – ровесниц своих дочерей Маши (Ирина Старшенбаум) и Тани (Анна Котова-Дерябина), работающих, кстати, в школе. Первая очень хочет стать крутым педагогом самостоятельно, поэтому игнорирует отцовские полномочия. Вторая – с радостью пользуется покровительством папеньки и довольно рано становится завкафедрой в хорошем вузе. Зато есть у них и общее, помимо кровного родства: личная жизнь у обеих клеится не особо. Но самое интересное даже не в интрижках героев, а в мире, который мы видим в "Учителях": отчитывающие преподавателей родители, неравенство среди коллег, хамство школьников и прочие вещи, показывать которые не принято. А тут не стесняются.

"Трудные подростки" (2019)

Один из самых недооцененных проектов, который, кстати, еще продолжается. В восьмисерийнике поучаствовало приличное количество звезд: Александр Лыков, Анна Уколова, Григорий Калинин, Глеб Калюжный и другие. История посвящена, как понятно из названия, взрослеющим пацанам, которым так хочется прогибать изменчивый мир под себя вопреки советам Андрея Макаревича. Их беспокойные сердца и пульсирующую энергию пытается направить в мирное спортивное русло бывший футболист Антон Ковалев (Никита Волков), освободившийся после тюремного срока (сериал вышел до приключений Александра Кокорина и Павла Мамаева). Он собирает команду из колких и нервных пацанов, готовых победить на их внутренней "олимпиаде".

"Иванько" (2020)

Свежая комедия ТНТ выводит на первый план сразу двух училок. Не канонических, которые в классе лупят линейкой по голове нерадивых учеников, а частных. Одна, тихая и застенчивая Валя (Лина Миримская) преподает психологию и английский, вторая – разбитная и хабалистая Настя (Валентина Мазунина) – танцы пожилым и одиноким женщинам. В целом, одиночество – это и есть то, что их объединяет. А еще наивный взгляд на мир, инфантильность и умение попадать в максимально комичные ситуации без видимых на то причин. Если звезда "Реальных пацанов" Валентина Мазунина предстает перед зрителем в привычном амплуа, добавляя драматических красок в образ своей в доску бабы, то Лина Миримская ("Бедные люди") показывает, что может произойти с трепетной ланью, если хищники загоняют ее в ловушку. Отношения с парнями, родителями, коллегами и женская дружба, существующая, но в особом формате – все это начинка сериала, рефрен которого "учителя тоже люди".

"Иванько" на ТНТ, 2 ноября в 20:00.