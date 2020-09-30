Звезда сериала "Содержанки" Сутулова продемонстрировала огромный живот

В середине лета в прессе появилась информация, что 40-летняя Ольга Сутулова носит малыша под сердцем. Звезда сериала "Содержанки" сплетни о беременности комментировать не стала. Отмалчивался и супруг артистки – 46-летний Евгений Стычкин.
Накануне в личном микроблоге Сутулова опубликовала снимки с выставки. Знаменитость запечатлена рядом с собственным портретом. Ольга облачена в свободное длинное платье. Наряд подчеркивает огромный живот звезды сериала "Содержанки".
Как писали "Дни.ру", Евгений и Ольга вместе с 2007 года. Поженились знаменитости в 2012-м. Для Стычкина ребенок будет пятым, а для Сутуловой – первым.
Роман между актерами вспыхнул на съемках картины "Контракт на любовь". Интересно, что Евгений Стычкин на тот момент был несвободен. Артист изменял жене с Ольгой Сутуловой. Стычкин развелся с супругой только в 2009 году.
Отметим, что звезда сериала "Содержанки" сумела выстроить хорошие отношения со свекровью. Мама Евгения Стычкина, балерина Ксения Рябинкина, души не чает в невестке. Женщина живет рядом с наследником и его женой, поэтому заходит в гости к ним почти каждый день. Рябинкина считает, что Сутулова будет отличной мамой.
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