"Я же не пишу Гарику Харламову": звезда "Ворониных" отреагировала на травлю из-за маленькой груди

Актриса поддержала женщин, которые переживают из-за небольших объемов. Екатерина Волкова подчеркнула, что очень любит свои миниатюрные формы. Звезда сериала "Воронины" всегда была в гармонии с собой и никогда не собиралась делать пластику.
Волкова призналась, что ей постоянно пишут грубости в комментариях. Недоброжелатели обсуждают размер ее бюста.
"Те, кто говорит: "Где сиськи?", "Плоскодонка" и тому подобное, совершенно не имеют такта, налицо вопросы о наличии мозгов", – рассудила знаменитость в личном микроблоге.
Екатерина Волкова считает, что люди, критикующие внешность других, на самом деле не могут принять самих себя. Они проецируют собственные комплексы на окружающих.
Актриса добавила, что обожает накаченный мужской пресс. Между тем ей и в голову не придет предъявлять претензии, например, комику Гарику Харламову, который известен своей упитанностью.
"Вы
можете представить, чтобы я написала Гарику Харламову в комментах: "Гарик,
все понятно, Гузеева Гузеевой, но где восемь кубиков?" – отметила звезда "Ворониных".
По словам Екатерины, девочки с детства слышат язвительные комментарии о внешности от противоположного пола. Девушки вырастают с ощущением собственной неполноценности. Стремясь к недостижимому идеалу, они решаются на пластику. Волкова считает, что жить, постоянно подстраиваясь под "хотелки" мужчин, нельзя.
Звезда сериала "Воронины" подчеркнула, что можно быть сексуальной не имея большого бюста. Главное – быть счастливой, здоровой и расслабленной.
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