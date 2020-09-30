Вид раздутой звезды сериала "Воронины" вызвал шок

В Сети новый тренд. Популярное приложение для обработки фото выпустило новый фильтр. Обновление может превратить стройного человека на снимке в толстяка. Многие знаменитости уже протестировали свежую забаву.
Так звезда сериала "Воронины" испробовала новинку на семейном фото. В кадре сама Екатерина Волкова, ее муж Андрей Карпов и дочь пары Елизавета Карпова. Благодаря модному фильтру герои снимка обзавелись лишними килограммами.
"На холодильник с напоминанием, что после шести мы не едим…" – посмеялась актриса сериала "Воронины" над итогом эксперимента в "Инстаграм".
Подписчики не сразу узнали актрису и ее близких на фото. Многих снимок шокировал. В комментариях интернет-пользователи соревновались в чувстве юмора.
"Вот это раздуло…", "Когда холодильник твой самый лучший друг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вселенная таки расширяется", "10 лет карантина😂", "А у меня первая мысль была: "Когда вы успели так откормить мужа?!"😂", "Настоящую любовь весом не задавишь!!! 😂", "Змей Горыныч после карантина 👍👏😂", "Шел какой-то там день карантина...выживали как могли, ели все, что не приколочено🤣🤣", "Это когда сняли фильтры 😁", – писали подписчики Екатерины Волковой.
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