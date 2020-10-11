Екатериана Волкова напомнила о главной утрате сериала "Воронины"

Коллега актера Екатерина Волкова долго держалась и не раскрывала подробностей смерти. Артистка не может свыкнуться с мыслью, что ее друг и сослуживец останется лишь в воспоминаниях.
Многочисленная аудитория предпочитает обсуждать талант и сильнейшую харизму Бориса Клюева. Если верить словам преданных фанатов, актер всегда шел на контакт и общался с каждым поклонником лично.
"Не было ни дня, чтоб я о вас не думала, даже сейчас, на гастролях зрители передавали привет вам, осекались и плакали", – написала Волкова.
Екатерина больше не скрывает своих чувств. Она призналась, что частенько называла артиста "отцом". Волкова делилась переживаниями и жизненными проблемами с Клюевым. А он помогал коллеге добрым словом и дельным советом.
Напомним, Борису Клюеву был поставлен смертельный диагноз – рак легких. Актер никогда не сдавался в этой тяжелой борьбе и всячески старался поддерживать свое состояние.
Он даже не останавливал рабочий процесс и часто выходил на театральную сцену. Большинство поклонников Клюева даже и представить себе не могли, что актер снимался в последних сериях "Ворониных", уже зная свой диагноз.
Только весной публика заметила, что Борис исхудал и приобрел болезненный вид. Однако и этот факт не давал артисту повода отлынивать от работы.
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