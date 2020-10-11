Екатериана Волкова напомнила о главной утрате сериала "Воронины"

В начале сентября стало известно, что главное лицо сериала "Воронины" не смогло побороть онкологию. Болезнь оказалась сильнее Бориса Клюева. До сих пор не умолкают разговоры коллег и родственников актера. Никто не может поверить, что всеми известный артист больше не вернется на съемки.

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