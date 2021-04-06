Ирина Слуцкая представила новых звезд фигурного катания

В Ледовом дворце Владимира с успехом прошел V Всероссийский областной турнир по фигурному катанию на коньках "Кубок Ирины Слуцкой 2021".



Всероссийские детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках "Кубок Ирины Слуцкой" проводятся традиционно с 2016 года по инициативе и под руководством двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, председателя президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой. В этом году арбитры просмотрели и оценили более 450 выступлений фигуристов в возрасте от 7 до 15 лет, которые соревновались в юношеских и спортивных разрядах, на присвоение звания "кандидат в мастера спорта", а также в командном турнире. Свои программы также показали и самые юные фигуристы в возрасте от 4 до 7 лет. Участники представляли спортивные школы более чем 50 городов России.

Турнир, который в этом году отметил пятилетний юбилей, является личным вкладом знаменитой российской спортсменки в развитие детского, юношеского спорта и спорта высших достижений, популяризации и дальнейшего развития фигурного катания. Можно с уверенностью сказать, что это отличная площадка для выявления юных перспективных спортсменов, совершенствования спортивного мастерства фигуристов, обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. "Кубок Ирины Слуцкой" с каждым годом привлекает все больше и больше зрителей, популяризирует здоровый образ жизни, активный отдых и занятия спортом.

"Кубок Ирины Слуцкой" организован в полном соответствии с международными стандартами проведения соревнований по фигурному катанию. Все участники выполняют требования квалификационных разрядов. Сама Ирина Слуцкая напутствовала юных фигуристов на церемониях награждения и подарила каждому частицу своего внимания на автограф-сессиях.