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На ВДНХ пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города"

Фото: пресс-служба
В Москве на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября проходит фестиваль "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. 
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Фестиваль не только познакомит москвичей и гостей столицы с уникальной столичной street-культурой, но и даст возможность всем желающим проявить себя. В рамках фестиваля гостей каждый день  ждут мастер-классы, выступления артистов и встречи со знаковыми представителями уличной культуры. И все это – совершенно бесплатно.

Кроме того, все желающие смогут попробовать свои силы в фестивальном конкурсе рэп-исполнителей.

Фото: пресс-служба

Фестивальная программа состоит из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре:

07.08 – 11.08 – "Street ART" 

На этой неделе 48 уличных художников создали граффити, посвященные 80-летию ВДНХ. Прошли мастер-классы с популярными деятелями культуры, а в интерактивных зонах каждый посетитель комплекса смог попробовать сам создать инсталляции в стиле стрит-арт.  

12.08 – 18.08 – "Street Sport"

В рамках этой недели прошли открытые тренировки от чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу. Москвичи смогли попробовать свои силы в различных направлениях уличного спорта на специально оборудованных площадках. 

19.08 – 25.08 – "Street Style" 

Эта неделя посвящена представителям уличной моды. Помимо лекций от ведущих дизайнеров, на фестивале работают интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках, а также пройдут модные показы. 

26.08 – 01.09 – "Street Dance"

В рамках недели Street Dance пройдут мастер-классы по уличным направлениям танца: крамп, хип-хоп, брейкданс, фьюжн, футворк, крип-вок.

Также жителям столицы будет интересно понаблюдать за танцевальными перфомансами и пластическим хип-хоп театром.

02.09 – 07.09 – "Street Music"

В рамках недели Street Music перед публикой выступят известные популярные музыканты, а посетители смогут попробовать себя в роли диджеев. 

В рамках каждой недели будет проходить "OLD SCHOOL FRIDAY". По пятницам зрители смогут погрузиться в историю самых заметных уличных движений и познакомиться с историей зарождения уличной культуры в Москве.

Фото: пресс-служба

Важным событием во время фестиваля станет конкурс молодых рэп-исполнителей "Ритм Моего Города". В рамках этого конкурса начинающие сольные музыканты и коллективы представят на суд публике свое творчество. Оценивать конкурсантов будут ведущие представители рэп– и хип-хоп-индустрии. 

Прошедшие заочный этап отбора 60 участников получат возможность выступить на одной из лучших площадок города перед широкой аудиторией. 

В день закрытия фестиваля, 7 сентября, лучшие конкурсанты примут участие в финальном рэп-баттле, по итогам которого будет выбран победитель.

Место проведения: выставочный комплекс ВДНХ.

Время проведения: 7 августа – 7 сентября, ежедневно с 12:00. 

Вход свободный. 


22 августа 2019, 17:00

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