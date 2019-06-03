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Пресс-релизы

Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина и Гуляев создадут сады в Москве

Фото: Пресс-служба
С 10 по 21 июля 2019 года в парке искусств "Музеон" пройдет VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 – главное событие в области ландшафтного дизайна в России, неделя высокой моды садово-паркового искусства. В Музеоне появятся выставочные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами. 
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Темой этого года стал театр. Определять победителя будет авторитетное международное жюри, которое традиционно возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании Джеймс Александр Синклер. Кроме него судить работы будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие признанные эксперты.

Фото: Пресс-служба

Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов". Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие известные модельеры воплотят свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства.

Фото: Пресс-служба

Президент Moscow Flower Show Карина Лазарева: "Moscow Flower Show в этом году проводится уже в восьмой раз, и все эти годы фестиваль является законодателем моды в ландшафтном дизайне. В этом году мы пошли еще дальше, и интегрируем модные тенденции в сады в буквальном смысле. Мы пригласили самых известных модельеров, чтобы они создали свое авторское видение сада, а воплотить его им помогут мастера ландшафтного искусства".

Фото: Пресс-служба

Еще одним новшеством этого года станет проведение первого ночного светового шоу в садах "Gardens Night Light". Во всех садах на территории фестиваля зажгутся тысячи огней, и на одну ночь пространство Музеона превратится в сказочный лес.


3 июня 2019, 15:27
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