Театр Аллы Духовой TODES начинает новый сезон
Спектакль "И приснится же такое..."
4 октября – 20:00
6 октября – 20:00
7 октября – 20-00
11 октября – 20:00
Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое…" станет для Вас открытием.
Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!
На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью!
"И приснится же такое…" – это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова
Спектакль "ATTENTION"
18 октября – 20:00
20 октября – 20:00
21 октября – 20:00
ATTENTION – это зрелищный танцевальный спектакль, который перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии.
Каждый номер ATTENTION – отдельный мир со своей уникальной историей. Вам предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческой души! Не проронив ни единого слова, мы расскажем, танцуя, о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажем пламенную страсть и счастье, не имеющее границ. Вы совершите красочный экскурс в историю мировой культуры и получите непередаваемое удовольствие от профессиональной и яркой работы артистов балета TODES!
Спектакль "Мы"
13 октября – 20:00
14 октября – 20:00
"Мы" – это наша сокровищница! Это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES.
"Мы" – это спектакль о нас с вами. Это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий нашей жизни, которые можно передать только танцем.
"Мы" – это те самые бьющие через край эмоции, это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух!
С лучшими артистами балета Аллы Духовой TODES вы переживёте погружения в другие культуры, будете смеяться, восхищаться, задумываться и замирать, узнавать в наших номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь.
"Мы" – это ответ на вопрос о том, что такое свобода! Вас ждёт невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу! Это нужно видеть!
Спектакль "Танцуем любовь"
27 октября – 20:00
28 октября – 20:00
Сюжет постановки – сама жизнь: они – молодые красивые и влюблённые, они верят, что большой город, амбиции, слава и "другие" не сломают их любовь, потому что она настоящая! На что способны любящие сердца? Выдержит ли любовь все испытания на прочность?
Артисты балета Аллы Духовой TODES станцуют все грани любви, заглянут в ваше сердце, тронут ваши чувства и мысли, потому что "Танцуем любовь" – это история о ВАС!
"Волшебная планета"
7 октября – 16:00
14 октября – 16:00
21 октября – 16:00
28 октября – 16:00
Спектакль-сказка "Волшебная планета TODES" – яркое событие в жизни каждого ребёнка. Это невероятно красивая танцевальная история, которая переносит в реальность наши самые любимые сказки! Принцы и принцессы, милые зверушки, невиданные чудеса и волшебники – все эти персонажи не заставят сомневаться в своей подлинности.
"Волшебная планета TODES" – поучительная сказка о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты, это история о том, что добро всегда одержит победу над злом! ВСЕГДА! "Волшебная планета TODES" – спектакль очень высокого профессионального уровня. До мелочей продуманные костюмы, фееричное световое шоу, чудесная музыка и безупречная хореография артистов балета TODES, без сомнения, подарят вам и вашим детям незабываемые впечатления.
Протяженность построенных сетей составила 17 километров
В Москве и Санкт-Петербурге покажут масштабный ледовый мюзикл по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула"
Выступление именитого музыканта откроет серию джазовых проектов XV юбилейного сезона ММДМ
Известный композитор открывает новые имена
На площадке собрались около 300 экспертов в области социального предпринимательства из семи стран
На выставке "Атмосфера творчества" пройдут уникальные лекции и мастер-классы
В рамках мероприятия – выступления первых лиц международных компаний
Зрителей ждут Танец с саблями и Половецкие пляски
Докладчиками выступят эксперты из поисковых систем и крупных интернет-компаний
Примадонна опубликовала свежее фото родственницы
Журналисты узнали о состоянии артистки
Экстрасенс ушел из жизни вечером
Его вызвали на допрос после цитирования "Незнайки на Луне"