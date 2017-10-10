Театр Аллы Духовой TODES начинает новый сезон и представляет расписание новых спектаклей на октябрь.

Спектакль "И приснится же такое..."



4 октября – 20:00

6 октября – 20:00

7 октября – 20-00

11 октября – 20:00

Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое…" станет для Вас открытием.

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!

На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью!

"И приснится же такое…" – это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова

Спектакль "ATTENTION"

18 октября – 20:00

20 октября – 20:00

21 октября – 20:00

ATTENTION – это зрелищный танцевальный спектакль, который перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии.

Каждый номер ATTENTION – отдельный мир со своей уникальной историей. Вам предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческой души! Не проронив ни единого слова, мы расскажем, танцуя, о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажем пламенную страсть и счастье, не имеющее границ. Вы совершите красочный экскурс в историю мировой культуры и получите непередаваемое удовольствие от профессиональной и яркой работы артистов балета TODES!

Спектакль "Мы"

13 октября – 20:00

14 октября – 20:00

"Мы" – это наша сокровищница! Это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES.

"Мы" – это спектакль о нас с вами. Это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий нашей жизни, которые можно передать только танцем.

"Мы" – это те самые бьющие через край эмоции, это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух!

С лучшими артистами балета Аллы Духовой TODES вы переживёте погружения в другие культуры, будете смеяться, восхищаться, задумываться и замирать, узнавать в наших номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь.

"Мы" – это ответ на вопрос о том, что такое свобода! Вас ждёт невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу! Это нужно видеть!

Спектакль "Танцуем любовь"

27 октября – 20:00

28 октября – 20:00

Сюжет постановки – сама жизнь: они – молодые красивые и влюблённые, они верят, что большой город, амбиции, слава и "другие" не сломают их любовь, потому что она настоящая! На что способны любящие сердца? Выдержит ли любовь все испытания на прочность?

Артисты балета Аллы Духовой TODES станцуют все грани любви, заглянут в ваше сердце, тронут ваши чувства и мысли, потому что "Танцуем любовь" – это история о ВАС!



"Волшебная планета"

7 октября – 16:00

14 октября – 16:00

21 октября – 16:00

28 октября – 16:00

Спектакль-сказка "Волшебная планета TODES" – яркое событие в жизни каждого ребёнка. Это невероятно красивая танцевальная история, которая переносит в реальность наши самые любимые сказки! Принцы и принцессы, милые зверушки, невиданные чудеса и волшебники – все эти персонажи не заставят сомневаться в своей подлинности.

"Волшебная планета TODES" – поучительная сказка о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты, это история о том, что добро всегда одержит победу над злом! ВСЕГДА! "Волшебная планета TODES" – спектакль очень высокого профессионального уровня. До мелочей продуманные костюмы, фееричное световое шоу, чудесная музыка и безупречная хореография артистов балета TODES, без сомнения, подарят вам и вашим детям незабываемые впечатления.

