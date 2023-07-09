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Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
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В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

«Хочу поприветствовать всех участников от лица губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Я надеюсь, что вы здорово здесь провели время, нашли верных друзей, хороших товарищей. Девиз игры – «Победа – одна на всех», поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам – низкий поклон за вашу работу! Ребята, я вас поздравляю, вы большие молодцы, мы очень вами гордимся!», – прокомментировала Швелидзе и вручила подмосковной команде награды.

Лидером Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» стала команда из Ярославской области, а призерами стали юнармейцы из Республики Хакасия и Волгоградской области.

На церемонии награждения генерал армии и заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил победителям флаги и поздравил их с высокими результатами. Команда «Патриоты Подмосковья» заняла почётное четвёртое место.

Церемония закрытия финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Фото: Александра Степанова

Никита Нагорный, начальник Главного штаба движения «Юнармия», отметил, что конкуренция на игре «Победа» в этом году значительно возросла.

Он также выразил радость за команду из Московской области, которая впервые заняла призовое четвёртое место, подчеркнув неудержимость и активность её членов.

Испытания проходили с 3 по 9 июля и объединили более 400 тысяч юнармейцев и участников военно-патриотических клубов. Команда «Патриоты Подмосковья», состоящая из юношей и девушек из разных городских округов Московской области, впервые стала призером в общекомандном зачете.

Команда продемонстрировала навыки в строевой выучке, показе "визитной карточки" и тактической игре на местности. Сплоченность и тренировки сыграли важную роль в успехе команды, а девиз игры "Победа – одна на всех!" подчеркнул важность единства и связи поколений, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Церемония закрытия финала Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Фото: Александра Степанова

Начальник подмосковного штаба движения «Юнармия» Евгений Лукшиников рассказал, что для формирования сильной команды было необходимо предоставить возможность участия юнармейцам со всей Московской области, а не только из определенных городских округов.

Именно поэтому была создана сборная «Патриоты Подмосковья», в которую вошли юноши и девушки из разных городов, таких как Домодедово, Подольск, Воскресенск и Можайск, добавил он.

Один из участников команды «Патриоты Подмосковья» Евгений Чуланов поделился своим опытом военно-патриотической деятельности, которой он занимается третий год. В прошлом году он впервые принял участие в игре, но его команда заняла 14-е место. Однако в этом году ребята упорно готовились и сумели занять призовое четвёртое место. Чуланов также отметил, что успех был достигнут благодаря тренировкам и единству команды. Он подчеркнул, что наиболее запоминающимся этапом стал марш-бросок, включающий стрельбу из пневматического оружия, разминирование и преодоление полосы препятствий.

9 июля 2023, 20:51
Церемония закрытия финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Фото: Александра Степанова

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