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Суббота 22 июля

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В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
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После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки.

В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

«Завершено масштабное благоустройство парка «Взлет». В Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Тут есть пляж у воды, удобные дорожки, возможности для занятий спортом, площадка для детей. Кроме самого парка, обновили и территорию спортклуба «Авиатор». Местные жители и гости города обязательно найдут здесь варианты для проведения своего досуга», – прокомментировал открытие парка министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: пресс-службы Министерства благоустройства Московской области

В парке построили совершенно новую дорожно-тропиночную сеть, а также специальные площадки для тихого отдыха и наблюдения за природой. Новые элементы включают амфитеатр, перголу, навес с качелями, а также спортивную и детскую площадки.

Фото: пресс-службы Министерства благоустройства Московской области

Для обеспечения комфортного пребывания гостей на всей территории были размещены скамьи, урны и навигационные указатели.

Парк оборудован современными системами уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Фото: пресс-службы Министерства благоустройства Московской области

Важным шагом стало создание четырех туалетных модулей. А благодаря новой автомобильной парковке парк стал легкодоступным и для жителей соседних районов, рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

В честь открытия нового парка подготовили развлекательную программу с шоу, квестами, выставкой и лекциями. Вечером посетителям парка предлагаются дискотека и кинопоказ.

22 июля 2023, 17:50
Фото: пресс-службы Министерства благоустройства Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо
В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области. Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия.

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей
В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей. "Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений.

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования для жителей Подмосковья будет более удобным и прозрачным, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с членами правительства региона и главами округов. «Напомню, с 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД.

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