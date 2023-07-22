В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки.

В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

«Завершено масштабное благоустройство парка «Взлет». В Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Тут есть пляж у воды, удобные дорожки, возможности для занятий спортом, площадка для детей. Кроме самого парка, обновили и территорию спортклуба «Авиатор». Местные жители и гости города обязательно найдут здесь варианты для проведения своего досуга», – прокомментировал открытие парка министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В парке построили совершенно новую дорожно-тропиночную сеть, а также специальные площадки для тихого отдыха и наблюдения за природой. Новые элементы включают амфитеатр, перголу, навес с качелями, а также спортивную и детскую площадки.

Для обеспечения комфортного пребывания гостей на всей территории были размещены скамьи, урны и навигационные указатели.

Парк оборудован современными системами уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Важным шагом стало создание четырех туалетных модулей. А благодаря новой автомобильной парковке парк стал легкодоступным и для жителей соседних районов, рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

В честь открытия нового парка подготовили развлекательную программу с шоу, квестами, выставкой и лекциями. Вечером посетителям парка предлагаются дискотека и кинопоказ.