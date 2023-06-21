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Среда 21 июня

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Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами

Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выразил признательность за благотворительную деятельность, которую осуществляет РПЦ, направленную на поддержку военных, их семей и всех, кто нуждается в заботе и внимании.

«Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных. Поэтому Церковь, православная вера – это то, что сегодня объединяет всех нас. Побеждать страх пред ненавистной разделённостью мира – так завещал нам игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. Сейчас особенно важно быть вместе. Мне очень приятно находиться в таком кругу. Вот часто мы говорим «команда». А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей. А если все слагаемые и компоненты включаются, люди понимают энергию этих процессов, то получается совсем другой результат», – прокомментировал Воробьев во время встречи с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами церкви.

В подмосковном Зарайске продолжается процесс возрождения и реставрации церквей, связанных с историей и традициями города. На территории Зарайского кремля благоустраиваются храмы святителя Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи, также ведется восстановление церкви Сошествия Святого Духа на апостолов в деревне Моногарово. Этот храм имеет особое значение, так как связан с Достоевским – писатель провел в детство в Зарайске.

Реставрация церкви в Моногарово осуществляется при активной поддержке благочинного храмов Зарайского округа Коломенской епархии, настоятеля Никольского храма протоиерея Петра Спиридонова. Он также оказывает помощь участникам СВО, собирая средства и отправляя их на передовую.

Работа по возрождению церквей и поддержке военнослужащих получила признание и благодарность местного митрополита Павла, который выразил пожелания успеха и поддержку губернатору Андрею Воробьеву.

Председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Марк Ермолаев стал связующим звеном между Миноборны и Московской митрополией РПЦ. Отец Марк попросил о поддержке в организации курсов медиков-инструкторов для священнослужителей, чтобы они могли преподавать основы тактической медицины вооруженным силам. Протоиерей также отметил необходимость повышения знаний тактической медицины у мобилизованных военнослужащих из ЛНР и ДНР.

Губернатор. Посещение Иоанно-Предтеченского собора и встреча со священнослужителями и прихожанами в Зарайске. Фото: Константин Семенец

Губернатор Андрей Воробьев поддержал идею и предложил использовать 179-й Ногинский спасательный центр МЧС России в качестве подходящего места для проведения таких курсов.

На встрече присутствовали прихожане, которые также активно вовлечены в поддержку бойцов. Михаил Минаев, участник СВО, рассказал о своем опыте и внесении помощи в штабе по сбору гуманитарной помощи. Евгения Королева передала весточку отца Петра своему отцу, находящемуся на передовой. Вера Трундаева, потерявшая сына в боевых действиях, поддерживает связь с командиром подразделения, где он служил, и оказывает помощь бойцам и восстановлению храма в Струпне. Ирина Селиверстова, мать мобилизованного бойца, выразила благодарность губернатору за помощь в оформлении документов для ее сына.

Татьяна Лабутина, брат которой находится в зоне СВО, посещает храм и молится о здоровье. Она активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Татьяна отметила положительные изменения, происходящие в городском округе Зарайск, благодаря работе губернатора и его команды.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за отзывы о положительных переменах и отметил, что работа по улучшению городов Подмосковья не остановится. Он подчеркнул важность развития инфраструктуры в удаленных населенных пунктах, строительства дорог и благоустройства, а также работу властей над улучшением здравоохранения

21 июня 2023, 21:09
Губернатор. Посещение Иоанно-Предтеченского собора и встреча со священнослужителями и прихожанами в Зарайске. Фото: Константин Семенец

"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт
Госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о строительстве в регионе атомной станции малой мощности (АСММ). Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора
Об этом на конференции "Единой России" в подмосковном Красногорске заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
В ходе мероприятия, организованного в честь Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил выдающимся жителям региона федеральные и региональные награды. Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона. "Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое.

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать амбициозный проект Подмосковья по благоустройству "Парки в лесах". "И я хочу Вас попросить поддержать проект "Парки в лесах".

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