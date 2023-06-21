Андрей Воробьев в Зарайском кремле встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выразил признательность за благотворительную деятельность, которую осуществляет РПЦ, направленную на поддержку военных, их семей и всех, кто нуждается в заботе и внимании.

«Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных. Поэтому Церковь, православная вера – это то, что сегодня объединяет всех нас. Побеждать страх пред ненавистной разделённостью мира – так завещал нам игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. Сейчас особенно важно быть вместе. Мне очень приятно находиться в таком кругу. Вот часто мы говорим «команда». А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей. А если все слагаемые и компоненты включаются, люди понимают энергию этих процессов, то получается совсем другой результат», – прокомментировал Воробьев во время встречи с митрополитом Крутицким и Коломенским и прихожанами церкви.

В подмосковном Зарайске продолжается процесс возрождения и реставрации церквей, связанных с историей и традициями города. На территории Зарайского кремля благоустраиваются храмы святителя Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи, также ведется восстановление церкви Сошествия Святого Духа на апостолов в деревне Моногарово. Этот храм имеет особое значение, так как связан с Достоевским – писатель провел в детство в Зарайске.

Реставрация церкви в Моногарово осуществляется при активной поддержке благочинного храмов Зарайского округа Коломенской епархии, настоятеля Никольского храма протоиерея Петра Спиридонова. Он также оказывает помощь участникам СВО, собирая средства и отправляя их на передовую.

Работа по возрождению церквей и поддержке военнослужащих получила признание и благодарность местного митрополита Павла, который выразил пожелания успеха и поддержку губернатору Андрею Воробьеву.

Председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Марк Ермолаев стал связующим звеном между Миноборны и Московской митрополией РПЦ. Отец Марк попросил о поддержке в организации курсов медиков-инструкторов для священнослужителей, чтобы они могли преподавать основы тактической медицины вооруженным силам. Протоиерей также отметил необходимость повышения знаний тактической медицины у мобилизованных военнослужащих из ЛНР и ДНР.

Губернатор Андрей Воробьев поддержал идею и предложил использовать 179-й Ногинский спасательный центр МЧС России в качестве подходящего места для проведения таких курсов.

На встрече присутствовали прихожане, которые также активно вовлечены в поддержку бойцов. Михаил Минаев, участник СВО, рассказал о своем опыте и внесении помощи в штабе по сбору гуманитарной помощи. Евгения Королева передала весточку отца Петра своему отцу, находящемуся на передовой. Вера Трундаева, потерявшая сына в боевых действиях, поддерживает связь с командиром подразделения, где он служил, и оказывает помощь бойцам и восстановлению храма в Струпне. Ирина Селиверстова, мать мобилизованного бойца, выразила благодарность губернатору за помощь в оформлении документов для ее сына.

Татьяна Лабутина, брат которой находится в зоне СВО, посещает храм и молится о здоровье. Она активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Татьяна отметила положительные изменения, происходящие в городском округе Зарайск, благодаря работе губернатора и его команды.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за отзывы о положительных переменах и отметил, что работа по улучшению городов Подмосковья не остановится. Он подчеркнул важность развития инфраструктуры в удаленных населенных пунктах, строительства дорог и благоустройства, а также работу властей над улучшением здравоохранения