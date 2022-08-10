"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь

Уже 165 собак ездовых пород нашли приют в хаски-деревне "Рузская Аляска", что находится в 90 км от Москвы. Пушистые красавцы окружены любовью и комфортной средой обитания. Неспроста питомник называют раем для четвероногих жителей.
"Собаки попадают сюда из настоящего ада", — сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Нынешние члены стаи немало натерпелись от прежних хозяев-извергов. Их обижали, били и даже морили голодом. Питомцы прошли на ферме реабилитацию и фактически начали новую жизнь.
Сегодня "Рузская Аляска" — это популярный для Подмосковья туристический объект, где принимают волонтеров, готовых заботиться о животных. И хотя труд не оплачивается материально, счастливые глаза собак и искренняя благодарность стоят того, чтобы внести вклад в доброе дело.