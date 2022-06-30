В Петербурге загорелось кафе

В Северной столице России произошел инцидент. Уточняется, что на Кирочной улице загорелось здание, в котором располагалось кафе.
По данным телеканала "360", вспыхнула вытяжка площадью в один "квадрат". Обошлось без пострадавших.
В Северной столице России произошел инцидент. Уточняется, что на Кирочной улице загорелось здание, в котором располагалось кафе.
По данным телеканала "360", вспыхнула вытяжка площадью в один "квадрат". Обошлось без пострадавших.
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