Неизвестный открыл огонь в Пермском государственном университете

Неизвестный преступник открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Преподаватели и студенты учебного заведения закрылись в аудиториях, некоторые из них попытались самостоятельно покинуть здание, в том числе – через окно. СМИ сообщили, что нападавший, предположительно, использовал травматическое оружие, сообщает телеканал "360".
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