На катавшего детей на "немецком танке" мужчину пожаловались челябинскому губернатору

Необычный способ почтить память погибших в страшные годы Великой Отечественной войны нашел житель деревни Смеловка в Челябинской области. 22 июня он провел, катая местных ребятишек на самоходной установке с крестом Вермахта на борту, передает Пятый канал. Таким образом, объясняет сам владелец техники, он хочет приобщить детей к изучению истории. Впрочем, не всех удовлетворил такой ответ. Теперь на любителя рассекать на "немецком танке" в годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз пожаловались губернатору Челябинской области.