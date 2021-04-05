Под Москвой могут поставить памятник гитаре

В микрорайоне Шихово подмосковного Звенигорода может появиться памятник гитаре, передает сайт "Подмосковье сегодня". Общественные деятели из местного движения "Шиховские струны" подали соответствующую заявку на конкурс идей для новых достопримечательностей под названием "Культурный след". Они напомнили, что эта местность является родиной народного промысла по производству домбр, балалаек и семиструнных гитар.
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