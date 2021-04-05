Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
20:54
Украинцы сожгли флаг России для поддержки Белоруссии
20:23
"Мечты имеют свойство сбываться": Асмус рассказала о беременности
20:07
Под Москвой могут поставить памятник гитаре
20:04
В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход
19:57
Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем
19:55
Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет
19:47
"Притяжение на гормональном уровне": Ивлев прошел тест на совместимость с новой избранницей
19:31
Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко
19:11
В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом
19:10
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
19:05
В Тайге задержали лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"
19:00
Станция "Матвеевская" будущего МЦД-4 готова на 60%
18:43
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности
18:43
"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами
18:35
"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги
18:30
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
18:27
В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами
18:01
Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию
17:55
ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года
17:54
Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева
17:53
"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной
17:52
Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем
17:38
"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену
17:32
Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
17:24
"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом
17:22
Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена
17:04
Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России
16:59
Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить
16:55
Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез
16:49
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
15:13
Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!
15:04
"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности
14:50
"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии
14:49
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет
14:46
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина
14:42
Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву
14:42
"Достаточно!": Резник прекратил сотрудничество с Пугачевой
14:42
Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается
14:30
"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева
14:24
Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой
14:13
"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову
14:09
"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью
14:07
"Надругались над всем": самоуверенный Богомолов с треском провалился
14:05
"Стал забывать фамилию": 79-летний Лещенко о тяжелых последствиях коронавируса
14:02
"Война в Донбассе Европе не нужна": писатель Гриценко о выгоде США от конфликта на востоке Украины
14:01
Кемеровчанин взял в заложники бывшую девушку
13:49
"Начал меня поливать и оскорблять": Вяльбе сделала заявление после разборок с Губерниевым
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
Регионы

Под Москвой могут поставить памятник гитаре

прочитано 250 раз

В микрорайоне Шихово подмосковного Звенигорода может появиться памятник гитаре, передает сайт "Подмосковье сегодня". Общественные деятели из местного движения "Шиховские струны" подали соответствующую заявку на конкурс идей для новых достопримечательностей под названием "Культурный след". Они напомнили, что эта местность является родиной народного промысла по производству домбр, балалаек и семиструнных гитар.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 5 апреля 2021, 20:07 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской

Он выглядит старше ведущей
Шоу-бизнес

"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги

Певица не стесняется ничего
Шоу-бизнес

"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами

Звезда продемонстрировала фото в купальнике
Шоу-бизнес

Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем

Пара прошла через совместные роды

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+