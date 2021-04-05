Под Красноярском избили ветерана

В Красноярском крае было совершено нападение на ветерана. Уточняется, что злоумышленники избили пожилого мужчину у него в квартире.
По информации телеканала "360", преступники требовали у ветерана деньги. По факту случившегося проводится проверка.
В Красноярском крае было совершено нападение на ветерана. Уточняется, что злоумышленники избили пожилого мужчину у него в квартире.
По информации телеканала "360", преступники требовали у ветерана деньги. По факту случившегося проводится проверка.
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