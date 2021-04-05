В Подмосковье возгорание бытовок угрожает газовым баллонам

Серьезный инцидент произошел в Одинцовском городском округе. По информации прессы, там загорелись бытовки.

Известно, что возгорание происходит рядом с газовыми баллонами, что несет определенные риски. Сейчас на месте работают экстренные службы, передает Москва 24.