В Петербурге на парковке нашли труп бизнесмена

В северной столице России на местно парковке был обнаружен труп. Выяснилось, что умерший являлся петербургским предпринимателем.
По информации телеканала "360", случившееся носит криминальный характер. Предполагается, что мужчина умер после удара по голове. По факту вышеизложенных фактов открыто уголовное производство.
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