В Санкт-Петербурге мать сломала своему ребенку нос

В одну из больниц Санкт-Петербурга в состоянии средней тяжести был доставлен трехлетний ребенок. В частности, у него оказался сломан нос. Мальчика избила собственна мать, передает РИА ФАН. Подозреваемую доставили в психиатрическую лечебницу.
В одну из больниц Санкт-Петербурга в состоянии средней тяжести был доставлен трехлетний ребенок. В частности, у него оказался сломан нос. Мальчика избила собственна мать, передает РИА ФАН. Подозреваемую доставили в психиатрическую лечебницу.
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