В Сургуте столкнулись два самолета

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 с запущенными двигателями скатился с полосы и врезался в стоящий Як-40, передает Life.ru. Оба воздушных судна получили повреждения. Ни в одном из самолетов не было ни пассажиров, ни экипажа, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. По факту произошедшего проводится проверка.

