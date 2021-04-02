Жители Сибири устроили стрельбу на свадьбе

Необычным способом выразить радость от присутствия на свадьбе воспользовались трое жителей города Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Мужчины вышли на улицу из ресторана и начали стрелять в воздух, передает URA.Ru. Все они – уроженцы Кавказа. Нарушителей оштрафовали и лишили оружия. Известно, что один из них ранее привлекался к ответственности за оскорбление представителей власти.
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