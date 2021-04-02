Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Пятница
2 апреля
Лента новостей
11:05
Под Новосибирском шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери
10:54
"Нарезать хорошенько за все": звезда "Бывших" Шведов хочет встретить превратившего его жизнь в ад отца
10:52
Слова Венедиктова о переговорах Лукашенко с Тихановской оценили: Инструмент манипуляции и игры с Западом
10:50
Жители Сибири устроили стрельбу на свадьбе
10:33
"Жизнь – это бумеранг!": подруга тяжелобольного Зайцева обвинила его сына в клевете
10:23
"Так тебе и надо": изувеченная Стриженова взвыла после рокового падения в прямом эфире
10:22
"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки
09:48
Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка
09:32
"Не ходит сама": обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк
09:28
В России еще два банка лишились лицензии
09:17
Москву замело апрельской метелью
09:08
Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой
08:53
“Королева превратила мою жизнь в ад!”: подруга любовницы Тарзана взмолилась о помощи
08:41
Степаненко нашла новый способ отобрать деньги у Петросяна
08:24
Политолог Корнилов: Украина фактически объявила войну России
06:02
Растрепанная Чехова возбудила россиян постельными снимками: Горячо
04:05
Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати
02:04
Детство на матрасе в углу, слава и деньги: яркая жизнь и скоропостижная смерть Анны Самохиной
23:59
Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину
21:48
Макеева цинично высказалась об уходе любовника от жены с четырьмя детьми
21:02
"Роднуля!": Топалов обласкал чувственного Лазарева
20:36
"Недостаток воспитания": Соседов разнес Киркорова за неуважение к публике
20:26
Украина осталась без вакцины: Зеленского обвиняют в провале борьбы с коронавирусом
20:10
Молодая жена Петросяна выставила напоказ нижнее белье: Как-то даже неприлично
19:41
Близкий друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Зайцева: В полузабытьи
19:37
Светлана Лобода заразилась коронавирусом
19:01
"Какого цвета у него кожа?": ребенок Меган Маркл пострадал от расистов
18:49
Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
18:49
Поливающий грязью звезд критик Соседов оказался на операционном столе
18:49
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
18:46
Российский депутат назвал себя владельцем космического корабля
18:18
Оставшийся без денег Илья Резник лишился дома
18:07
Жириновский хочет заморозить свое тело после смерти
18:01
"Нога подвинулась – радуюсь": актер Виктор Бычков выхаживает слегшую после инсульта жену
18:00
В России резко подскочили цены на электронику
17:33
Лариса Гузеева показала фото беременной Алики Смеховой
17:30
Наевшийся виагры артист "Кривого зеркала" вышел на сцену в обтягивающем платье: Там столб
17:18
Подросток воскрес за несколько часов до отправки на органы
17:15
Не могла выбраться из-под туши жирного деда: звезду сериала "Школа" накачали наркотиками и изнасиловали
17:07
Лавров назвал возмутительными слова Байдена о Путине: Беспрецедентная риторика
17:03
В Петербурге мать убила пятилетнего сына в попытке изгнать из него демонов
16:55
Машина Дмитрия Пескова попала в аварию в Москве
16:27
Голова в холодильнике и пукающая подушка: как звезды развлекаются 1 апреля
16:26
"Обнаружила его с выпученными глазами и с красным лицом": сын до смерти перепугал Куликову
16:24
Задержанный с 300 килограммами наркотиков актер "Бригады" вышел из тюрьмы спустя шесть лет
16:24
Ноги не держат? Байден снова споткнулся на трапе самолета
16:18
Онкобольная Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь
15:51
Политолог Головачев: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент
15:39
"Просто потерял терпение": Познер ударил единственную дочь
15:20
"Прекрасно смотритесь": Гагарина растрогала народ нежным обращением к Лазареву
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец
Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
“Я под таблетками”: врачи пытаются вернуть Шурыгину к жизни
Регионы

Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой

прочитано 480 раз

48-летнюю жительницу Орехово-Зуева на протяжении нескольких дней расплачивалась в магазинах чужой банковской карточкой, передает "Радио 1". В какой-то момент столь удобное платежное средство оказалось заблокировано и тогда предприимчивая дама его попросту выкинула.

Тем временем законная владелица карточки – 55-летняя москвичка – обратилась в полицию. С помощью камер наблюдения в торговых точках покупательницу, использовавшую ее деньги, удалось отыскать. Сейчас ей предъявлены обвинения в мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 2 апреля 2021, 09:08 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не ходит сама": обнародованы сенсационные подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк

Актриса вряд ли вернется к работе
Шоу-бизнес

Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка

Певица раскрыла причины громкого расставания
Шоу-бизнес

“Королева превратила мою жизнь в ад!”: подруга любовницы Тарзана взмолилась о помощи

Семейный скандал получил неожиданный поворот
Шоу-бизнес

"Я получаю гораздо меньше Пугачевой!": Цой рассказала про звездные заработки

Сколько получают артисты первого эшелона

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+