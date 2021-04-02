Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой

48-летнюю жительницу Орехово-Зуева на протяжении нескольких дней расплачивалась в магазинах чужой банковской карточкой, передает "Радио 1". В какой-то момент столь удобное платежное средство оказалось заблокировано и тогда предприимчивая дама его попросту выкинула.
Тем временем законная владелица карточки – 55-летняя москвичка – обратилась в полицию. С помощью камер наблюдения в торговых точках покупательницу, использовавшую ее деньги, удалось отыскать. Сейчас ей предъявлены обвинения в мошенничестве.
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