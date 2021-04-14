Житель Татарстана ударил женщину ножом после знакомства в Интернете

Житель Татарстана ожидает суда за совершенное противоправное деяние. По данным прессы, гражданин познакомился с девушкой в Сети, а при первой встрече ударил ее ножом.
По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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