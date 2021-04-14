Вооруженный житель Петербурга сутки насиловал жену

Житель северной столицы рискует попасть в места лишения свободы на долгие годы. По информации прессы, гражданин насиловал свою супругу в течение суток.

При этом злоумышленник угрожал потерпевшей оружием. По факту случившегося открыто уголовное производство, сообщает телеканал "360".