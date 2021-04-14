При пожаре в кемеровском общежитии пострадали люди

Серьезный инцидент произошел в Кемерове. По данным прессы, в здании местного общежития произошел пожар.
В результате случившегося пострадали несколько человек, сообщает сайт VSE42.RU. Обстоятельства инцидента выясняются.
Серьезный инцидент произошел в Кемерове. По данным прессы, в здании местного общежития произошел пожар.
В результате случившегося пострадали несколько человек, сообщает сайт VSE42.RU. Обстоятельства инцидента выясняются.
Журналистка высказалась на счет слухов
Актер сделал заявление
Певица рассказала о неприятном эпизоде
Режиссер посещает мероприятия один
Популярные темы форума
Постоянно ем
Первый канал,что показывают?
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Звуки для релаксации
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.