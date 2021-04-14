В Подольске уголовник ранил ножом мужчину

В подмосковном Подольске ранее судимый гражданин напал на мужчину. Уточняется, что злоумышленник ранил потерпевшего ножом.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", инцидент случился в квартире. На данный момент подозреваемый задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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