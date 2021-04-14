Житель Подмосковья похитил пистолет из квартиры своей знакомой

Житель подмосковного Королева подозревается в совершении преступления. Уточняется, что гражданин украл оружие у своей знакомой.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", травматический пистолет находился в квартире женщины. Злоумышленник уже задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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