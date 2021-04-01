Тверскую область спасли от теракта

В Тверской области нейтрализовали члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*". Во время попытки задержания боевик оказал вооруженное сопротивление, передает RT. В его жилище обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, оружие и боеприпасы. Сообщается, что злоумышленник панировал напасть на некий объект топливно-энергетического комплекса в регионе.
* Организация запрещена на территории РФ
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