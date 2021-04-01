Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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В Калининградской области из воды достали вертолет

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Спасатели достали из-под воды вертолет Ка-32 в Калининградской области, передает RT. Он потерпел крушение и утонул в Куршском заливе неделей ранее. Тогда в результате катастрофы погиб один человек, еще двое пострадали. Поврежденную технику доставили к городу Полесск.

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Автор: 1 апреля 2021, 14:29 Источник: RT ✓ Надежный источник

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