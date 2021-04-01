В Калининградской области из воды достали вертолет

Спасатели достали из-под воды вертолет Ка-32 в Калининградской области, передает RT. Он потерпел крушение и утонул в Куршском заливе неделей ранее. Тогда в результате катастрофы погиб один человек, еще двое пострадали. Поврежденную технику доставили к городу Полесск.
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