Под Оренбургом водитель спас ребенка от собаки

Трагедия едва не развернулась в городе Соль-Илецк в Оренбургской области. Избежать трагедии удалось благодаря своевременно вмешавшемуся водителю. Он ехал по Красноармейской улице и заметил собаку. Животное повалило ребенка в сугроб и попыталось его загрызть, передает Life.ru. Мужчина отпугнул агрессивного пса и предложил пострадавшему мальчику помощь.
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