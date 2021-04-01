В подмосковном лесу нашли снаряд

В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает "Радио 1". Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли подорвать его на месте. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уже там обезвредили.
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