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Последствия урагана в Пермском крае сняли на видео

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На сразу несколько районов Пермского края обрушился ураган, передает Пятый канал. Разгул стихии окончился опрокинутыми автобусными остановками, сорванными кровлями домов и, разумеется, обрывом проводов. Многим людям пришлось сидеть без электричества, передает Пятый канал. Последствия разгула стихии опубликовали в Сети.

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Автор: 1 апреля 2021, 09:46 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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